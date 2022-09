Německo nabízí odškodné pozůstalým po Mnichovu 1972. Hořkost ale zůstává

Ilana Romano přišla před padesáti lety v Mnichově o manžela. Zbylo jí jen album starých fotek. „Říká se, že čas hojí rány. Jenže nehojí,“ poznamenává vdova po zavražděném olympionikovi.

Svoji byli osm let. Narodily se jim tři dcery; té nejmladší bylo pět měsíců, když Josef Romano odletěl do Mnichova na olympiádu. Ilana zůstala v Izraeli s dětmi. „V sedm večer mi zaklepali na dveře a oznámili, že Josi byl zavražděn. Zhroutila jsem se. Dostala jsem lékařskou pomoc. Ráno jsem se vzbudila a říkala jsem si: ‚Byl to jen sen?‘“ vzpomíná Ilana.

Nebyl to sen. Izraelský šampion ve vzpírání se sice pokusil teroristy přemoci, ale ti ho zastřelili. Následujícího dne byla do Izraele převezena těla obětí. Romanova matka, neschopna se vyrovnat se ztrátou syna, o rok a půl později spáchala sebevraždu. Za pět let udělal to samé jeho bratr.