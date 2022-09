Slovensko podle šéfa sněmovny Kollára patrně směřuje k menšinové vládě

„Richard Sulík podal demisi, a tím pádem si myslím, že je stav nezvratný. Pravděpodobně se po pondělí ocitneme v menšinové vládě,“ řekl v diskusním pořadu televize JOJ Kollár, který je také předsedou vládního hnutí Sme rodina.

SaS v červenci odstoupila od koaliční smlouvy a své setrvání v koalici podmínila tím, že Matovič odejde z vlády a že se čtyři strany původní koalice dohodnou do konce srpna na novém uspořádání vztahů. OĽaNO pak na poslední chvíli podmínilo rezignaci Matoviče tím, že tak učiní i Sulík a že SaS nejprve podpoří desítku opatření například v sociální, daňové a rozpočtové oblasti včetně rozdání stovek milionů eur lidem.

Sulík pak v reakci oznámil svou demisi a řekl, že o návrzích OĽaNO bude jeho strana jednat až po rezignaci Matoviče. Pro případ, že tak Matovič neučiní do pondělí, by demisi měli podat i další členové vlády za SaS, a to ministři zahraničí (Ivan Korčok), spravedlnosti (Mária Kolíková) a školství (Branislav Gröhling).