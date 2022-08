Nejspíš zůstane u silných slov a manévrů, soudí sinolog Hála. Čínu a Tchaj-wan podle něj pojí obchod

Čína si Tchaj-wan nárokuje především na základě historických argumentů. Podle průzkumů veřejného mínění ovšem většina Tchajwanců připojení k Číně odmítá. I relativně malé procento obyvatel, které ho zvažuje, navíc povětšinou nechce sjednocení na základě čínského scénáře. Ten je formulován jako „jedna země, dva systémy“, jako koncept ovšem podle Hály v Hongkongu absolutně selhal.

Ostrov Tchaj-wan dělí od pevninské Číny sto kilometrů široký průliv. Proto se do 17. století vyvíjely obě kultury do jisté míry po své ose, a to i etnicky. „Původní obyvatelstvo na Tchaj-wanu bylo australského původu, čili zcela odlišné od obyvatelstva v pevninské Číně. Ovšem od 17. století samozřejmě nastala migrace lidí z pevniny na Tchaj-wan,“ uvádí sinolog.