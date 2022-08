Kongres schválil balík za 430 miliard dolarů. Reuters píše o prohře farmaceutických firem

Plán také počítá s dodatečnými příjmy či úsporami ve výši až 740 miliard dolarů v příštích deseti letech. Balík zavádí novou daň se sazbou 15 procent pro firmy s ročním ziskem nad jednu miliardu dolarů. Odhadovaný výnos za deset let je 258 miliard dolarů. Dalších 70 miliard dolarů by do státní kasy měla přinést během deseti let nová daň ze zpětného odkupu akcií. Úspory realizované v programu Medicare pak Rozpočtový úřad Kongresu odhaduje na 288 miliard dolarů.

Zhruba 300 miliard dolarů z nových příjmů a úspor půjde podle plánu administrativy na snížení rozpočtových schodků.

Vzácná prohra farmaceutického průmyslu, píše Reuters

Bidenova iniciativa na balíku pracovala 18 měsíců a jeho schválením americký prezident získal významný úspěch před listopadovými volbami. Opatření naopak odmítají republikáni, podle kterých opatření přispějí k růst daňové zátěže a povedou k dalšímu růstu cen.

Schválení balíku je vzácnou prohrou na legislativním poli farmaceutického průmyslu, uvedla agentura Reuters. Ten přitom patří ke skupinám, jež se snaží udržet největší vliv na zákonodárce. Podle analýzy agentury Reuters farmaceutické společnosti a jejich sdružení vynaložily na lobbystické aktivity v Kongresu a federálních agenturách v první polovině letošního roku 142 milionů dolarů.

Schválení zákona ale ukazuje, že vliv firem z toho odvětví na Demokratickou stranu oslabuje a klesá také účinnost jejich argumentů ve veřejné debatě. To ukázaly i průzkumy, ve kterých většina Američanů schvalovala možnost, aby program Medicare mohl vyjednávat o cenách léků.