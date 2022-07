Izrael zneklidněně sleduje ruské pokusy uzavřít Židovskou agenturu

Agentura funguje od roku 1929, je tak o dvacet let starší než stát Izrael. Hlavním cílem největší sekulární židovské organizace je udržování tradic a kultury judaismu v diaspoře. A také osvěta o přistěhovalectví do židovského státu.

Výrazně vzrostla emigrace do Izraele

Kreml chce konec agentury pro údajné porušení zákonů o ochraně informací. Zmiňuje nová pravidla o neziskových organizacích, která mimo jiné zakazují jejich financování ze zahraničí. Spolu s válkou patří legislativa k hlavním příčinám skokově rostoucí židovské emigrace do Izraele i na Západ. Z Ruska prchá inteligence, jen za letošní půlrok odešlo dvakrát víc lidí než za celý uplynulý rok.

„Ne, s odlivem inteligence to nesouvisí, souvisí to s dodržováním ruských zákonů,“ řekl k tomu mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Podle Tel Avivu má na emigraci do Izraele právo 400 tisíc židovských Rusů. Jen v posledním týdnu se počet žádostí zdvojnásobil. Věc už do Moskvy vyjel řešit vládní tým. Izrael tvrdí, že se Kreml mstí za kritiku vpádu na Ukrajinu.

„Ruští Židé nebudou bráni jako rukojmí kvůli válce na Ukrajině. Pokus potrestat Židovskou agenturu kvůli izraelskému postoji k válce je ubohý a urážlivý,“ uvedl ministr diaspory Izraele Nachman Šaj.

Vztahy mezi oběma zeměmi se zhoršily po období relativního přátelství Moskvy hlavně s vládou Benjamina Netanjahua. Ještě před nástupem nového premiéra Jaira Lapida, jehož rodinu silně poznamenal holocaust, Izrael rozhořčily poznámky šéfa ruské diplomacie o Hitlerově židovské krvi. Jeruzalém odsoudil i ruskou záminku k útoku proti Ukrajině.