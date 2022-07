Gazprom zdůvodnil omezení dodávek plynu do Evropy vyšší mocí. Zasáhlo to německý Uniper

Ruská plynárenská společnost Gazprom vyhlásila stav vyšší moci na dodávky zemního plynu do Evropy německé firmě Uniper. To by znamenalo, že se Gazprom snaží vyvázat z odpovědnosti za neplnění závazků vůči Uniperu. Německý podnik ale sdělil, že oznámení Gazpromu neuznává, protože má retroaktivní účinnost, a to od 14. června. EU kvůli potížím s ruským plynem hledá jiné zdroje, nově podepsala s Ázerbájdžánem smlouvu o zdvojnásobení dodávek.