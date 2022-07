Staré křivdy hrotí balkánské vztahy. Chorvatsko zakázalo Vučičovi návštěvu Jasenovace

Šéf chorvatské diplomacie Gordan Grlić Radman uvedl, že srbská strana cestu prezidenta neohlásila a že se o ní úřady dozvěděly „neoficiální cestou“. Postup Bělehradu označil za porušení protokolu. „Chorvatsko nebylo informováno, pro Chorvatsko je to nepřijatelné a považujeme to za nedobrý úmysl, který neměl co dělat s pietou,“ citovala Grliče Radmana agentura HINA.

Za „antievropské a anticivilizační“ naopak označil rozhodnutí Záhřebu srbský ministr zahraničí Nikola Selaković. Bělehrad podle něj přijme rozhodnutí o vlastních protiopatřeních. Kancelář srbského prezidenta oznámila, že Vučić se k incidentu vyjádří v pondělí, na Instagramu však již dnes prezident napsal, že srbský národ „nikdy nezapomene“.

Tábor Jasenovac zřídil v roce 1941 chorvatský ustašovský režim, který kolaboroval s nacistickým Německem. Ten za druhé světové války pronásledoval a zavraždil statisíce Srbů, Židů, Romů i chorvatských odpůrců fašismu. Odhady počtů srbských obětí za necelé čtyři roky existence tábora se pohybují od několika desítek tisíc po 700 tisíc.