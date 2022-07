Ne, lidstvu se nedaří stále hůř. Globální data ukazují pravý opak

Chudoba klesá pomalu, ale jistě

Světová chudoba také klesá, ale je potřeba delší časové srovnání. „Když se zamyslíme pouze nad tím, jak svět vypadal za našeho života, je snadné považovat svět za statický. Bohatší části světa jsou na mapě tady a chudší regiony zase tam. Mylně pak můžeme dojít k závěru, že to tak bylo vždycky a že to tak vždycky bude,“ cituje Euronews Maxa Rosera, zakladatele a editora publikace Our World in Data.

Pohled na data stará třicet, nebo dokonce padesát let podle něj nestačí k pochopení vývoje chudoby ve světě, je prý potřeba se podívat na data až 200 let stará a zachycující stav, „než se životní podmínky skutečně dramaticky změnily“, jak říká Roser.

V roce 1820 se jen malé procento světové elity těšilo vysoké životní úrovni, zatímco zbytek žil v podmínkách, které by dnes byly považovány za extrémní chudobu, tak jak ji definuje OSN. Tato organizace dnes určuje „extrémní chudobu“ jako život za méně než 1,90 dolaru na den.

Pro srovnání: V roce 1950 žily v takové extrémní chudobě dvě třetiny světa, v roce 1998 to bylo 42 % populace. A v roce 2015, tedy v posledním roce, za který má vědecká publikace k dispozici údaje, klesl podíl světové populace žijící v extrémní chudobě pod 10 procent.