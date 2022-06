Hongkongská plovoucí restaurace Jumbo půjde do šrotu

Plovoucí restaurace Jumbo byla ikonou Hongkongu skoro padesát let. Známá pamětihodnost hostila britskou královnu i hollywoodské hvězdy. Zahrála si v bondovce a v mnoha dalších filmech. Zažila lepší i horší časy, ale nepřežila covid-19. Bez turistů zůstala dva roky zavřená, kuchyně se potápí a nikdo ji nechce provozovat.

Restaurace je stínem toho, čím bývala v dobách největšího rozkvětu města. Obyvatelé k ní mají vřelý vztah a je pro ně těžké se rozloučit. „Můj život je spojený s Jumbem. Od chvíle, co ji zavřeli, se mám hůř. Jestli zmizí, poškodí turistiku. Je to atrakce, kterou znají po celém světě,“ stěžuje si kapitán Wong, který do restaurace vozil člunem strávníky.

Ani Sin, který padesát let fotí proměny přístavu, se nechce smířit s tím, že zmizí. Pamatuje, když bylo plovoucích podniků plno. Jeho rodina jeden provozovala. „Takové restaurace byly jen v Hongkongu. Covid tu poslední a jedinou zničil a vláda neudělá nic pro její záchranu. Smutné,“ žehrá fotograf. Pryč jsou časy, kdy to tu žilo dlouho do noci. Město investovat nebude a Jumbo půjde ke dnu.