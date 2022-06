Na čínskou vesmírnou stanici odletěli tři kosmonauti, postaví nové moduly

Na šestiměsíční misi odletěla tříčlenná posádka čínské vesmírné lodi Šen-čou 14. Míří k čínské vesmírné stanici Tchien-kung, která je prázdná od dubna, kdy se z ní vrátili členové předchozí pilotované mise Šen-čou 13. To by se po skončení Šen-čou 14 nemělo opakovat, další kosmonauti přiletí na stanici ještě před návratem trojice, která se do vesmíru vydala nyní.