Čína vypustila základní modul vlastní vesmírné stanice. Má konkurovat ISS

Tchien-che bude základní obytnou sekcí pro tříčlenné posádky, jež by měly stanici navštěvovat na dobu až šesti měsíců. Modul bude zajišťovat energii a pohon pro celý orbitální komplex, který by měly tvořit ještě dva experimentální moduly. Čína počítá s nejméně desetiletou životností.

Pozdější připojení těchto modulů umožní spojovací uzel na Tchien-che, který bude využíván i k zakotvení pilotovaných a nákladních lodí Šen-čou a Tchien-čou. Uzel poskytne také přechodovou komoru pro výstupy astronautů ze stanice.

Klíčový projekt čínské budoucnosti

Start rakety s orbitální stanicí sledovali z kontrolního střediska v Pekingu živě nejvyšší čínští představitelé včetně premiéra Li Kche-čchianga. K úspěchu osobně gratuloval i prezident Si Ťin-pching. „(Tchien-che) je klíčový pilotní projekt v budování mocného národa na poli technologie i ve vesmíru,“ citovala z jeho projevu státní média.

Čína plánuje v letech 2021 a 2022 k dokončení svého orbitálního komplexu jedenáct misí. Zahrnují vypuštění tří modulů, čtyři zásobovací lety nákladních lodí Tchien-čou a čtyři cesty posádek loděmi Šen-čou. Do výcviku je zapojeno nejméně 12 astronautů, kteří by se mohli na stanici vydat. Jsou mezi nimi jak lidé se zkušenostmi z předchozích letů do vesmíru, tak nováčci. Nechybějí ani ženy. Podle amerických expertů je jeden z letů plánován na květen a další na červen.

Čínské kosmické paláce

Dokončená čínská orbitální stanice ve tvaru písmene T bude obíhat ve výšce 340 až 450 kilometrů nad zemským povrchem a bude mít s 66 tunami přibližně pětinovou hmotnost ve srovnání s Mezinárodní vesmírnou stanicí (ISS), což je projekt, z něhož Spojené státy Čínu vyloučily.

V přípravách na svou vlastní vesmírnou stanici Čína v posledním desetiletí umístila na oběžnou dráhu kolem Země dvě experimentální stanice Tchien-kung 1 a Tchien-kung 2 (Nebeský palác 1 a 2). První z nich nekontrolovaně shořela v atmosféře v roce 2018, druhá, na níž čínští astronauti strávili 33 dní, kontrolovaně zanikla o rok později.