Evropská komise žaluje Česko kvůli pravidlům o obsahu audiovizuálních médií

Členské státy a europoslanci směrnici schválili v roce 2018 a jednotlivé země měly čas do září 2020, aby její obsah zapracovaly do svých zákonů. To v termínu nestihlo 23 států, kterým Komise v listopadu téhož roku zaslala první výzvu k nápravě. Druhá výzva se o rok později týkala jedenácti zemí, z nichž až dosud podmínky nesplnilo zmíněných pět států.

Směrnice má podle komise mimo jiné zlepšit ochranu diváků před násilnými a nenávistnými projevy či nežádoucí reklamou. Stanovuje rovněž povinný podíl nejméně 30 procent evropské produkce v digitálních videotékách.

Návrh příslušného zákona předložila vláda Andreje Babiše (ANO) sněmovně v červenci 2020, poslanci jej ale do konce volebního období neprojednali. Předlohu dostala dolní komora opět po volbách loni v listopadu a nyní se nachází před druhým čtením.