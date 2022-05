Konec dodávek ruského plynu by těžce zasáhl německé hospodářství, uvádí studie

přehrát video Události: Konec ruského plynu by Německo poškodil Zdroj: ČT24

Přerušení dodávek, ať už v důsledku rozhodnutí Evropské unie, nebo Ruska, by podle studie během prvních dvanácti měsíců vedlo v Německu k poklesu produkce v objemu 114 až 286 miliard eur (2,8 až 7,1 bilionu korun). Což odpovídá zhruba třem až osmi procentům hrubého domácí produktu (HDP). Studie dále varuje, že hospodářský výkon by se mohl snížit o další dvě až čtyři procenta v důsledku poklesu poptávky, za kterým by stály vysoké ceny energií. Podle autora studie Toma Krebse by náhlé přerušení dodávek plynu mohlo způsobit podobnou recesi, jakou Německo zažilo v prvním roce pandemie covidu-19 či v době globální finanční krize před více než deseti lety. „Mohlo by to také vést k ekonomické krizi, jakou (západní) Německo nezažilo od druhé světové války,“ upozorňuje Krebs. Dodává přitom, že na zemním plynu je obzvlášť závislý chemický průmysl, výroba a zpracování kovů, potravinářství, papírnictví, strojírenství a výroba vozidel.

Německá bankovní lobby BDB už minulý týden varovala, že hospodářství bude čelit hluboké recesi, pokud se dodávky ropy a plynu zastaví. Institut DIW koncem března předpověděl, že německá ekonomika by v případě zastavení dodávek energií z Ruska mohla během následujících osmnácti měsíců klesnout až o tři procenta. Část ekonomů ale vidí za těmito obavami jen výsledek tlaku mocné průmyslové lobby. Také podle respektované vědecké akademie Lepoldina by byl propad menší než v době koronaviru. Chemický průmysl v ohrožení Spolková vláda ujišťuje, že i kdyby ruský plyn přestal proudit do země bezprostředně, domácnosti se nemají čeho obávat. Největší dopady by embargo ale mělo na chemický průmysl a následky jeho propadu by ovlivnily i celou zemi. Německo je zároveň největší ekonomikou v Evropě a největším českým obchodním partnerem.