Honduras vydal ke stíhání do USA exprezidenta Hernándeze, údajně se podílel na pašování kokainu

Honduras vydal ke stíhání do Spojených států bývalého prezidenta Juana Orlanda Hernándeze. Informovala o tom agentura AP, podle které někdejší státník v poutech nastoupil do letadla americké Agentury pro potírání narkotik (DEA). Newyorští státní zástupci tvrdí, že se Hernández podílel na pašování kokainu do Spojených států, což obviněný opakovaně odmítá.