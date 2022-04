Již v neděli volí Francie prezidenta. Stále více politiků se zaměřuje na sever Francie a Normandii

V závodě v Tulle ve střední Francii se vyrábějí akordeony už více než sto let. Dříve tam pracovaly i dvě stovky lidí, dnes pouhých patnáct. Starostou města byl několik let i bývalý prezident Francois Hollande.

Náskok francouzského prezidenta Emmanuela Macrona před krajně pravicovou kandidátkou Marine Le Penovou se před nedělním prvním kolem voleb hlavy státu opět zmenšil. Vyplývá to z předvolebního průzkumu společnosti Elabe pro stanici BFM TV. Podle průzkumu projdou do druhého kola právě tito dva kandidáti, ve volbě 24. dubna by byl jejich odstup jen dvě procenta.

V nedělním prvním kole by Macrona volilo 26 procent Francouzů, tedy nejvíce ze všech 12 kandidátů na úřad prezidenta. Le Penové by dalo svůj hlas 25 procent voličů. Ve druhém kole průzkum předpokládá zisk 51 procent pro Macrona a 49 procent pro Le Penovou. Společnost Elabe však upozornila, že 21 procent dotázaných „nevyjádřilo úmysl volit“.

Na třetím místě je krajně levicový politik Jean-Luc Mélenchon, kterého by volilo 17,5 procenta voličů. Na postup do druhého kola by to ale nestačilo.

Ve čtvrtečním průzkumu, který si nechal udělat deník Le Monde, by nyní Macrona volilo 26,5 procenta, Le Penovou 21,5 procenta a Mélenchona 16 procent.