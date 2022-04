Rusové v Pobaltí se obávají nárůstu rusofobie i invaze z východu

I předkové Konstantina Čekušinse přišli z Ruska v 50. letech pracovat do sovětských továren. Z těch už zbyly jen trosky, v dělnických čtvrtích pak nostalgie po starých časech. „Je to status, který neuvidíte jinde v Evropě. Tak trochu jste i nejste občanem Lotyšska. Nemáte všechna práva. Třeba nemůžete volit,“ vysvětluje Konstantin.

V průměru mají Rusové nižší platy než Lotyši a dosahují také nižšího vzdělání. Velmi často obývají sídliště na okraji větších měst. V mnoha případech hovoří pouze rusky, i proto je vůči nim vláda po léta ostražitá. I seriózní průzkumy z poslední doby ale ukazují, že navzdory tomu zdejší Rusové Moskvě nestraní.

„Pokud by přišla nějaká hrozba zvenčí, byl by to faktor, který by nás sjednotil proti nepříteli. Jak si on sám říká, proti osvoboditeli,“ říká Konstantin.

Lotyšská vláda od vstupu do Unie v roce 2004 zlepšuje postavení Rusů, navyšuje rozpočty na začleňování. Těm narozeným po roce 1991 dává občanství automaticky.