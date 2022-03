Proud uprchlíků z Ukrajiny mírně polevil. Německo přijme část běženců z Moldavska

Německo podle své ministryně zahraničí Annaleny Baerbockové pracuje spolu se zahraničními partnery na leteckém mostu pro ukrajinské uprchlíky z Moldavska. Okamžitě se jich Berlín chystá přijmout dva a půl tisíce. Baerbocková to podle agentury DPA uvedla v sobotu v Kišiněvě po setkání se svým moldavským protějškem Nicu Popescem.

Polské úřady v sobotu informovaly, že od zahájení ruské invaze na Ukrajinu přijaly 1,6 milionu běženců. Z nich podle odhadů asi milion v Polsku zůstává a zbytek odešel do jiných evropských států.

Proud uprchlíků z Ukrajiny mírně polevil, v pátek jich bylo 75 tisíc, tedy o 19 tisíc méně než o den dřív. Hlavní proud směřoval stejně jako v minulých týdnech do Polska. V pátek jich byl 49 tisíc, o osmnáct tisíc méně než ve čtvrtek. Čísla poskytla v sobotu ukrajinská pohraniční služba.

Moldavsko, jedna z nejchudších zemí v Evropě, má zhruba 2,6 milionu obyvatel. Bývalá sovětská republika je vklíněná mezi Rumunsko a Ukrajinu. Není členem NATO, minulý týden ale požádala o vstup do Evropské unie.

Evropská unie a další země mimo ni budou Moldavsko při přijímaní a rozdělování ukrajinských uprchlíků podporovat, uvedla Baerbocková. Za tímto účelem vzniká autobusový zelený koridor, který povede přes Rumunsko. Kromě toho budou lidé přepravováni letecky přímo z Moldavska nebo ze zemí s většími kapacitami letišť. Směřovat by podle Baerbockové mohli i přes Atlantik do Spojených států nebo do Kanady.

EU poskytla Moldavsku mimořádnou pomoc pět milionů eur (asi 125 milionů korun) a německá vláda přidala další tři miliony eur, řekla Baerbocková. Moldavsko podle Popesca přijalo asi 300 tisíc lidí z Ukrajiny, z nichž více než 100 tisíc se v zemi stále nachází.