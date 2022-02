Začal další proces s Navalným. Za podvod a pohrdání soudem mu hrozí až 15 let

Navalnyj čelí obžalobě z podvodu a z pohrdání soudem. Podle ní použil pro osobní účely stovky milionů rublů převedených do různých fondů včetně Navalného Fondu boje s korupcí, který úřady mezitím zakázaly jako extremistickou organizaci. Podle deníku šlo o peníze na Navalného prezidentskou kampaň v roce 2018, ale úřady opozičníka k volbám nepustily kvůli předchozímu odsouzení.

„Soud neobjasnil, z jakého důvodu se rozhodl zasedat v místě odnětí svobody souzeného. Navalného spolupracovníci míní, že to souvisí s přáním učinit kauzu co nejvíce neveřejnou,“ napsal Kommersant k nyní zahájenému novému procesu s Navalným. List dodal, že do věznice přijela Navalného manželka Julija.

Navalnyj předloni v létě během vnitrostátního letu z Tomska do Moskvy náhle zkolaboval a letoun byl nucen přistát v Omsku, kde byl politik v bezvědomí hospitalizován. O několik dní později byl stále v bezvědomí přepraven do Berlína, kde se postupně zotavil. Podle západních laboratoří byl otráven jedem ze skupiny bojových látek novičok.

Po návratu do vlasti byl Navalnyj zatčen a uvězněn, protože podle úřadů porušil pravidla dříve uloženého podmíněného trestu za údajný podvod na kosmetické firmě Yves Rocher. Firma přitom tvrdila, že se jí žádná škoda nestala, a Evropský soud pro lidská práva shledal tehdejší proces nespravedlivým, za což Rusko vyplatilo Navalnému odškodnění. Opozičník tvrdí, že byl uvězněn z politických důvodů, protože přežil otravu, kterou podle něj nařídil přímo prezident Vladimir Putin. Kreml to popírá a zpochybňuje, zda vůbec šlo o otravu.