Pandemie ve světě: Johnson chce zrušit izolaci po pozitivním testu, Švédsko uvolnilo opatření

Facebooková skupina Le convoi de la liberté (Konvoj svobody), která vznikla 26. ledna, má zatím 310 tisíc členů. Kromě Nice vyrazily konvoje podle serveru La Depeche také z Perpignanu, Bayonne, Brestu a Quimperu. Z dalších měst vyjedou ve čtvrtek. V pondělí mají v plánu zamířit do Bruselu.

Účastníky konvojů k akci inspirovalo protestní hnutí v Kanadě, kde vozidla nespokojených obyvatel blokují ulice hlavního města i některé silniční tahy.

Francouzská vláda naznačila, že z kraje jara by mohla ukončit kontroly očkovacích certifikátů, které mají lidé povinnost předkládat při vstupu do barů, restaurací, kin a na další veřejná místa. Podle vyjádření vládního mluvčího Gabriela Attala existují „důvody pro to doufat“, že systém dokládání očkování proti covidu-19 ve Francii skončí na konci března nebo začátkem dubna.

Do Švédska bez očkovacího pasu i negativního testu

Ve Švédsku ve středu skončilo používání očkovacích pasů i omezení otvírací doby barů a restaurací a počtu účastníků na hromadných akcích. Zrušení opatření přivítali někteří Švédové již v noci v klubech a na diskotékách, před nimiž se na řadě míst v zemi kolem půlnoci vytvořily fronty.

Občané zemí Evropské unie ke vstupu do Švédska již také nepotřebují doklad o očkování, prodělání nemoci či negativní test.

Švédská vláda se rozhodla ukončit systém testování na koronavirus. Nárok na testy zdarma mají nově jen zaměstnanci ve zdravotnictví a v domovech pro seniory a také nejzranitelnější část populace, pokud se u nich objeví příznaky covidu-19. Ostatní lidé budou v případě výskytu příznaků choroby pouze vyzváni, aby zůstali doma.

Švédové si už teď mohou koupit antigenní testy v lékárnách či v supermarketech, jejich výsledky ale nejsou hlášeny úřadům. Mohou se také nechat otestovat za své peníze u soukromých poskytovatelů zdravotní péče, například pokud potřebují certifikát pro cestu do zahraničí. Nové opatření odlišuje Švédsko od většiny Evropy, podle některých expertů se ale tento přístup k testování brzy stane normou i v dalších zemích, kde se v současné době rozsáhle testují i lidé bez symptomů.