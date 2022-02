Politici ve Francii se rozhodují o podpoře prezidentských kandidátů. Některým vadí veřejnost stanoviska

V provensálské vesnici Sainte-Anastasie-sur-Issole žije patnáct set obyvatel. Starousedlíci v minulosti většinou volili kandidáta krajní pravice. Ti, co se na jih přistěhovali nedávno za teplem a pocházejí hlavně z pařížského regionu, mají preference jiné. I proto není pro starostu Oliviera Hoffmanna snadné vybrat, komu svůj podpis dá.

Rozhodnutí nechtěl přijmout sám. Vypsal proto referendum, ve kterém měli o podpoře toho či onoho kandidáta rozhodnout sami obyvatelé vesnice. „Bohužel, ukázalo se, že tento postup zřejmě není legální. Prefekt ho proto zakázal s tím, že se musím rozhodnout sám,“ uvedl Hoffmann.

„Je to skandální. I proto, že v jiných regionech to povolili. Navíc je to demokratický způsob, jak o podpoře rozhodnout,“ reagoval majitel trafiky Bruno Trojani, který ve vesnici žije třicet let.