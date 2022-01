Měl jsem to tušit, omluvil se Johnson za večírek během pandemie. Opozice žádá rezignaci

„Šel jsem do zahrady 20. května po šesté hodině, abych poděkoval skupinám zaměstnanců, načež jsem se po 25 minutách vrátil do své kanceláře a pokračoval v práci,“ prohlásil Johnson. „Když se na to dívám zpětně, měl jsem všem říci, ať jdou zpátky dovnitř,“ připustil premiér před poslanci.

Událost podle něj zřejmě byla formálně v rámci tehdejších pravidel pro shromažďování. Johnson však řekl, že měl tušit, že se to milionům lidí bude jevit jinak.

Šéf labouristů Starmer následně prohlásil, že Johnson ohledně své účasti na večírku několik měsíců klamal veřejnost. Jeho omluvu označil za „ubohé vystoupení muže zahnaného do kouta“. „Večírek skončil. Zachová se (premiér) slušně a rezignuje?“ tázal se při interpelacích opoziční lídr.

Johnson následně opozici vyzval, aby počkala na závěry vyšetřování vládní úřednice Sue Grayové, která dostala na starost prověření nejméně pěti údajných večírků, které se v loňském roce během uzávěr konaly ve vládních budovách.