Rusko a Bělorusko uspořádají začátkem příštího roku společné vojenské cvičení

Plány na nové armádní manévry přicházejí v době nebývalého napětí mezi Západem a Ruskem, které v poslední době soustřeďuje svá vojska u hranic s Ukrajinou. Moskva požaduje od NATO, aby se zavázalo nepřijmout Ukrajinu za členský stát Aliance. Kyjev tvrdí, že Rusko se připravuje na možnou invazi na Ukrajinu, což Moskva popírá.

Zářijového rusko-běloruského cvičení Západ-2021, které se konalo na běloruském i ruském území, se zúčastnilo na 200 tisíc vojáků. Rozsáhlé manévry tehdy kritizovala jak Ukrajina, tak některé členské státy NATO.

Rusko pokládá Bělorusko, stát hraničící se zeměmi NATO i Ukrajinou, za strategicky důležitý nárazník na Západě a pomohlo Lukašenkovi udržet se u moci za pomoci půjček a politické podpory během potlačování velkých protestů po loňských prezidentských volbách. Formálně Rusko a Bělorusko tvoří od roku 1999 svazové soustátí.

„Pokud jde o tu ekonomickou oblast, tam je třeba si uvědomit, že Bělorusko je pro Rusko významnou tranzitní zemí, přes kterou proudí nejenom energetické suroviny, ale například i silniční a železniční trasy, což je věc, na kterou bude i nadále kladen důraz a která bude posilována. Mohlo by dojít k dalšímu propojení ekonomik tím, že by se vytvářely společné podniky a tak dále,“ vyjádřil se k jednání obou lídrů komentátor Českého rozhlasu Plus Libor Dvořák.

Rusko se ocitlo v mezinárodní izolaci, má velmi málo spojenců a jeden velmi spolehlivý je Lukašenko. Oba režimy jsou typické například až drakonickými tresty proti svým odpůrcům, což je také spojuje, ať už jde například o Sjarheje Cichanouského v Bělorusku či Jurije Dmitrijeva a organizaci Memorial v Rusku, dodal Dvořák.