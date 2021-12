Bulhaři míří za nákupy do Turecka. Láká je tamní slabá lira

Na Štědrý den byl trh v Edirne plný Bulharů. Hatice Ahmedová vyrazila už ve tři ráno, aby se dostala do autobusu, který ji vezme přes hranici do Edirne. Tam si vyměnila 200 leva (přes 2500 korun), za něž dostala 1150 lir, a šla na nákupy. Mezi nakupujícími byla i šedesátiletá Gulfija Osinová, která přijela pořídit dárky dětem a vnoučatům. Říká, že v Bulharsku je to mnohem dražší.

Turecko nyní prochází hospodářskou krizí, míra inflace už přesáhla jednadvacet procent. To všechno má dopady na ceny potravin, pohonných hmot i domácích potřeb. Pro lidi z Bulharska se ale dá v obchodech se smíšeným zbožím nakoupit velmi levně. Z Turecka odjíždějí s plným zavazadlovým prostorem.

Turecká lira má za sebou zatím nejhorší prosinec, jaký z hlediska kolísání kurzu pamatuje. V první polovině měsíce ustavičně klesala, až se 20. prosince dostala na historické minimum zhruba 18,40 liry za dolar. Ztráty od začátku roku tak přesáhly šedesát procent. Z výrazného poklesu kurzu mají značný prospěch například právě turisté.