Dánská firma porušila sankce proti Sýrii. Režimu dodala letecký benzin za dvě miliardy korun

Společnost Dan-Bunkering doručila do Sýrie přes prostředníka více než 170 tisíc tun leteckého paliva v hodnotě přes dvě miliardy korun ve 33 transakcích. „Ruský prostředník koupil v Dánsku palivo, pak ho naložil na lodě na Kypru, v Turecku, v Řecku. V průběhu plavby posádky lodí vypínaly automatický navigační systém, který ukazuje jejich polohu,“ popsat blízkovýchodní zpravodaj ČT David Borek. Dodávky lodě doručily do syrského přístavu Baníjas.

Firma po rozhodnutí soudu bude muset zaplatit pokutu ve výši 30 milionů dánských korun, což je zhruba dvojnásobek zisků z dodávek paliva do Sýrie. Dalších přes 15 milionů dánských korun z prodeje stát již zabavil. Manažera společnosti Kelda Rosenbaeka Demanta, který se osobně podílel na uzavření osmi obchodů, soud potrestal čtyřměsíční podmínkou.

Právě díky využití prostředníků jeden z největších světových dodavatelů paliva prováděl dodávky relativně nenápadně. „Firma Dan-Bunkering se celou dobu procesu, který začal v říjnu, hájila tím, že nevěděla, že destinací bude Sýrie, poté, co palivo prodala Rusům. Na druhou stranu se v průběhu procesu objevily informace, že Dánové byli regulátorem upozorňování už v roce 2016, že konečné adresy nákladu jsou v Sýrii,“ přiblížil Borek.

Sankce vůči Sýrii byly přitom zavedeny v reakci na násilné represe režimu vůči obyvatelstvu během občanské války. Syrský konflikt měl velmi násilný charakter, a liší se tak od řady dalších zemí, kde došlo ke změnám během arabského jara. „Stále platí, že je to více než deset let trvající konflikt, který zejména do roku 2018 měl charakter války se vším všudy,“ připomněl Borek s tím, že během něj byly použity i chemické zbraně a docházelo k masivnímu vysidlování obyvatelstva.