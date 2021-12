Pandemie ve světě: Německo zpřísní podmínky pro neočkované, Británie schválila lék proti covidu

Neočkovaní lidé v Německu nově nebudou smět do volnočasových zařízení, jako jsou kina a divadla, ani do obchodů s výjimkou supermarketů a drogerií. Ve čtvrtek to po jednání se zemskými premiéry oznámila dosluhující konzervativní kancléřka Angela Merkelová.

Rovněž souhlasila s požadavkem svého sociálnědemokratického nástupce Olafa Scholze, aby očkování proti nemoci covid-19 bylo od února v zemi povinné. Konečné slovo ale budou mít poslanci Spolkového sněmu. Merkelová také řekla, že platnost stávajících dvou dávek vakcíny vyprší po devíti měsících, pokud lidé nedostanou třetí posilující dávku.

Nově za sedmidenní incidence přes 350 zavřou kluby a diskotéky. Školáci všech stupňů v celém Německu musí opět nosit roušky, což již v řadě spolkových zemí platí. Zpřísněná omezení se týkají i velkých akcí, jako jsou například fotbalové zápasy. Vláda a spolkové země se shodly na snížení návštěvnické kapacity na 30 až 50 procent, v halách to bude nejvýše pět tisíc a v exteriérech 15 tisíc diváků. Vstup bude navíc povolen jen očkovaným a uzdraveným lidem, od kterých bude možné vyžadovat ještě dodatečný test, pokud se pro takové řešení pořadatelé či místní úřady rozhodnou. Zemští premiéři se s vládou shodli i na úpravě protiepidemického zákona tak, aby spolkové země mohly samy zavádět dodatečná tvrdá opatření i po 15. prosinci, kdy skončí přechodné období.

Slovensko hlásí největší přírůstek úmrtí od března

Slovensko ve středu poprvé od letošního března zaznamenalo trojciferný denní přírůstek úmrtí na covid-19. Této nemoci v pětimilionové zemi podlehlo dalších 103 lidí a od propuknutí koronavirové krize to bylo celkově přes 14 600 osob. Vyplývá to ze čtvrtečních údajů národního centra zdravotnických informací.

Stoupajícímu počtu úmrtí na covid-19 čelí země po dřívějším výrazném přírůstku nových případů nákazy, kvůli kterému přetížené nemocnice čelí náporu pacientů. Tempo šíření infekce na Slovensku znovu začalo zrychlovat v září, minulý týden pak země prostřednictvím laboratorních testů poprvé zaznamenala za jeden den přes 10 tisíc odhalených nových případů. Za středu přibylo dalších více než 7800 infikovaných.

Trojciferné denní počty úmrtí lidí po nákaze koronavirem hlásily úřady na Slovensku už ve druhé polovině února a na začátku března během silné druhé vlny nákazy. V přírůstku úmrtí v přepočtu na obyvatele tehdy země byla na prvním místě na světě.

Britové schválili lék od firmy GlaxoSmithKline

Velká Británie schválila použití protilátkového léku proti covidu-19 od firmy GlaxoSmithKline (GSK). Informoval o tom server BBC. Přípravek sotrovimab, který se podává ve formě nitrožilní infuze, podle klinických studií snižuje u rizikových skupin pacientů hrozbu závažného průběhu nemoci, hospitalizace a smrti až o 79 procent. Výrobce léku, který se bude distribuovat pod názvem Xevudy, udává, že podle prvních zjištění jeho monoklonální protilátky fungují i proti variantě omikron.

„Je to další léčivo, u něhož se prokázalo, že dokáže účinně ochránit ty nejzranitelnější proti covidu-19, a představuje významný krok v našem boji proti této ničivé nemoci,“ uvedla šéfka britského lékového úřadu MHRA June Raineová.

Lék sotrovimab vyvinuly společně firmy GSK a Vir Biotechnology. MHRA jej doporučuje aplikovat u lidí, kteří mají mírné příznaky covidu-19 a zároveň u nich existuje vyšší riziko těžkého průběhu nemoci, tedy například u osob s cukrovkou, srdečními chorobami nebo obezitou.

Omikron může brzy představovat až polovinu covidových nákaz

Varianta koronaviru omikron může během několika měsíců představovat více než polovinu všech případů nákazy v Evropě. Uvedlo to ve čtvrtek Evropské středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC). „Matematické modely ECDC napovídají, že varianta omikron bude zodpovědná za více než polovinu všech infekcí virem SARS-CoV-2 v zemích EU/EHP do několika měsíců,“ uvedla ECDC. Evropská unie a Evropský hospodářský prostor (EHP) zahrnují 27 unijních zemí a dále Island, Lichtenštejnsko a Norsko.

Varianta omikron se dosud potvrdila ve 24 zemích, ve středu jako poslední oznámily první případ Spojené státy. Ve čtvrtek se seznam rozšířil o Řecko a Indii. Variantu omikron již dříve potvrdilo i Česko.

USA zpřísní podmínky pro turisty

Spojené státy od příštího týdne zpřísní podmínky pro cestovatele, kteří se před odletem do USA budou muset nově prokázat negativním testem na koronavirus, který nebude starší než 24 hodin. Dosud platil výsledek testu, který nebyl proveden dříve než tři dny před odletem. Vyplývá to z návrhu nových opatření pro boj s pandemií, který ve čtvrtek zveřejnil Bílý dům.

Americké úřady začátkem listopadu otevřely hranice pro cizince, pouštějí přes ně ale pouze plně očkované lidi s negativním testem. Výjimku mají děti do 18 let, které očkované být nemusejí.