Londýn dal Paříži ultimátum dvou dní na ukončení sporu o rybolov

Londýn v pondělí postavil Paříž před ultimátum ohledně ukončení sporu o rybolov. Pokud nebude vyřešen do 48 hodin, spustí Británie mechanismus na urovnávání sporů v dohodě o brexitu a bude požadovat kompenzace. Zpravodajské televizi Sky News to řekla britská ministryně zahraničí Liz Trussová. Francie naopak předtím pohrozila, že pokud se spor nepodaří vyřešit, zavede od úterka cílená opatření, jako jsou přísnější kontroly britského zboží přicházejícího do Francie nebo uzavření francouzských přístavů pro britské rybářské lodě.