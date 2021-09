Polští zdravotníci protestují proti pracovním podmínkám, kabinet má jejich požadavky za nereálné

V takzvaném bílém městečku na dohled od premiérské kanceláře se utábořili nespokojení zdravotníci. Stany tam vyrostly po víkendové demonstraci, která prošla Varšavou. Zdravotníci v rámci protestu debatují a pořádají školení. Systém podle nich potřebuje první pomoc – v podobě desítek miliard na nemocnice, vybavení i platy.

„Vzhledem k průměrné mzdě máme dnes v Polsku jedny z vůbec nejnižších platů v celé Evropě. I Rumunsko už je na tom několik let lépe,“ upozornil chirurg a vedoucí městečka Piotr Pisula.

Zdravotní sestra na diabetologii Bożena Glinová se bojí toho, že její profesi už nebude mít kdo dělat. Lidem na této pozici je v Polsku průměrně 53 let. „Musí nastoupit nějaká systémová řešení, která k té profesi přitáhnou mladé lidi,“ řekla.

Protestní výbor tvrdí, že jinak než penězi stát personál k návratu ze soukromé sféry nebo zahraničí nepřesvědčí. Jedním z konkrétních požadavků je například zvýšení minimální mzdy lékařů specialistů v přepočtu na 108 tisíc korun. Nyní mají necelou polovinu.

Více peněz na zdravotní péči

Očekávání protestujících srovnal polský ministr zdravotnictví Adam Niedzelski s letem do vesmíru. „Je to jistého druhu politika vydírání a přehánění, že všichni jejich požadavky podporují. Podle mě to tak není, protože jsou nerealistické,“ řekl pro Radio Zet.

Příští rok má resort z rozpočtu dostat v přepočtu 720 miliard korun. Kdyby protestujícím vláda vyhověla, znamenalo by to dalších 600 miliard navíc.

I kvůli pandemii vládnoucí strana slíbila, že do šesti let půjde na zdravotní péči sedm procent HDP. Loni to bylo 4,5 procenta. Unijní průměr je přitom víc než dvojnásobný. A právě k tomuto číslu se chtějí co nejdříve dostat i nespokojení z bílého městečka.