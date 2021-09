AP: Saúdská Arábie prošla od útoků z 11. září změnami, vůči kritikům ale zůstává represivní

Umírněný islám

Toto po desetiletí silné pouto se začalo rozkládat v roce 2017, kdy korunní princ Muhammad bin Salmán před zahraničními investory vyhlásil návrat k „umírněnému islámu“. O rok dříve přitom s podporou svého otce krále Salmána přistřihl křídla náboženské policii, která dříve pronásledovala mladé muže a ženy v království za družení se v parcích, trestala řidiče aut hrajících hudbu a nutila obchody zavírat v době modliteb.

„Je to nová země. Je to země, která se utváří, “ uvedla americká novinářka libanonského původu Raghida Derghamová na adresu současné monarchie. Dodala, že v Saúdské Arábii v posledních letech došlo k velkému potírání extremismu, což nebylo snadné.

Korunní princ v dubnu v saúdskoarabské televizi poznamenal, že saúdská identita je postavena na islámském a arabském dědictví. Podle AP se zdálo, že jeho slova tyto dvě věci dávají na roveň a poukazují na širší úsilí, které stát vyvinul k potvrzení národní saúdské identity, jež už není spojena s panislámskými záměry ani náboženskými ideologiemi Muhammada ibn Abdala Vahhába, který byl zakladatelem striktního sunnitského směru vahhábismu.

„Pokud by šajch Muhammad Abdal Vahháb vstal z mrtvých a zjistil, že se držíme jeho textu a zavíráme oči před nezávislým uvažováním (idžtihádem) nebo jej zbožšťujeme, byl by prvním, kdo by se proti něčemu takovému postavil,“ uvedl princ.

Tvrdé represe kritiků a rivalů

Umírněnost však neřeší vše. Zatímco se Saúdská Arábie snaží změnit svůj vnější obraz a kontrolovat výklad své historie, zůstává politicky represivní.

Princovy náhlé změny provázela také jeho snaha posílit vlastní moc a odsunout své rivaly na vedlejší kolej. AP v této souvislosti mimo jiné zmiňuje zákroky proti kritikům či vraždu saúdskoarabského novináře Džamála Chášukdžího, kterého v roce 2018 v Turecku zabili princovi agenti.