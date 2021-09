Útočník na Novém Zélandu pobodal šest lidí. Podle premiérky šlo o terorismus

„Násilnický extremista podnikl teroristický útok proti nevinným Novozélanďanům,“ řekla Ardernová na tiskové konferenci. „Stojí za tím jednotlivec, nikoliv víra,“ uvedla také premiérka. „Jedině on sám nese odpovědnost za takové jednání,“ dodala.

Policie uvedla, že žádné další nebezpečí nehrozí, útočník byl sám. Policisté, kteří ho sledovali, si mysleli, že si jde do supermarketu nakoupit, ale v obchodě vytáhl velký nůž a začal bodat lidi kolem sebe. „Dělali jsme naprosto všechno, abychom o něm měli přehled, a skutečnost, že jsme byli schopni zasáhnout tak rychle, přibližně za šedesát vteřin, dokládá, jak důkladně jsme ho sledovali,“ přiblížil Andrew Coster z novozélandské policie. Premiérka k tomu řekla, že až do tohoto dne muž nespáchal žádný trestný čin, který by vedl k jeho zatčení a uvěznění.

Coster dodal, že chápe, že situace vyvolává otázku, zda policie mohla udělat více nebo zasáhnout rychleji. Ubezpečil ale, že sledovací týmy byly „tak blízko, jak jen mohly být, aniž by to ohrozilo sledování“. „Realita je taková, že když někoho sledujete čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu, není možné být vždy hned vedle něj. Zaměstnanci zasahovali tak rychle, jak mohli, aby zabránili dalšímu zranění,“ citovalo ho Radio New Zealand (RNZ).

Agentura Reuters dříve napsala, že záchranáři odvezli do nemocnice jednoho zraněného v kritickém stavu a tři lidi ve vážném stavu. Útočník zemřel na místě, podle premiérky byl zastřelen do minuty od začátku útoku.

Watch live: PM, police commissioner give update on mall shooting https://t.co/g6z2dKvSHi — RNZ News (@rnz_news) September 3, 2021

Svědci vypověděli, že viděli, jak na podlaze obchodu v nákupním centru na předměstí New Lynn leží několik lidí s bodnými ránami. Jiní uvedli, že když prchali z obchodu, slyšeli výstřely.

Doposud nejhorší útok zažil Nový Zéland předloni v březnu, kdy terorista přesvědčený o nadřazenosti bílé rasy zastřelil ve dvou mešitách ve městě Christchurch celkem jednapadesát lidí. Letos v květnu jiný útočník pobodal čtyři lidi v supermarketu v Dunedinu.