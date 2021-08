Energetické společnosti vyhodnocují dopad hurikánu Ida, obnovení proudu může zabrat týdny

Výpadek dodávek elektrické energie by mohl trvat až tři týdny, což by zpomalilo snahy o opravu a opětovné spuštění energetických zařízení. Plné obnovení jejich provozu by také mohlo trvat nejméně dva týdny. Minulý rok byly kvůli výpadku proudu způsobeném hurikánem rafinerie u města Lake Charles v Louisianě mimo provoz až pět týdnů.

„Nemůžete jednoduše otočit vypínačem“ a obnovit provoz rafinerie, uvedl analytik Robert Yawger ze společnosti Mizuho Securities. „Ze své zkušenosti soudím, že to bude trvat dva až čtyři týdny,“ rozvedl a dodal, že obnovení chodu je nesnadné a nebezpečné.