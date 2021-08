Rytíři bojovali v newyorském Central Parku. Příznivci larpingu se vracejí ke hře

Na Manhattanu v New Yorku se o víkendu po delší odmlce sešli fanoušci „larpu“ (z anglického výrazu Live Action Role Play). V kostýmech rytířů zde zažili i opravdový boj. Kouzlo larpingu spočívá v prožití své role a v zábavě s tím spojené. Účastníci podobných setkání chtějí strávit určitý čas v „kostýmu“ někoho jiného. Zpravidla je to bez publika a scénaře. Larping se objevil v USA na konci 70. let minulého století a své nadšence si nachází i v Česku. V minulosti rytíři-larpaři přicházeli do Central Parku pravidelně. Jejich souboje však skončily s příchodem koronaviru.