Svoboda tisku je jednou z klíčových hodnot EU, odsoudila von der Leyenová zprávy o špehování novinářů

Podle investigativní práce nevládní organizace Forbidden Stories se sídlem v Paříži byli s pomocí spywaru Pegasus sledováni novináři, politici, aktivisté za lidská práva nebo významní podnikatelé minimálně v deseti zemích včetně Maďarska.

Média plánují v následujících dnech zveřejnit identitu sledovaných. Jsou mezi nimi údajně i reportéři velkých světových médií, jako je CNN, El País, The New York Times, Reuters, AFP, AP nebo Financial Times.

„Byli jsme překvapeni rozsahem… třeba v Mexiku patnáct tisíc jmen,“ uvedla investigativní novinářka Pavla Holcová, která založila server investigace.cz, jenž se do vyšetřování mezinárodní kauzy zapojil.

Šéfka EK: Naprosto nepřijatelné

K případu se vyjádřila i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Na pondělní návštěvě Prahy zdůraznila, že Evropská unie si zakládá na svobodě tisku a médií. Připomněla, že právě svoboda projevu patří k unijním pilířům. „Musí se to ověřit, ale pokud tomu tak skutečně je, je to naprosto nepřijatelné,“ prohlásila.

Šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó mezitím podle zpravodajského portálu Telex.hu popřel, že by kabinet premiéra Viktora Orbána takový software ke sledování novinářů a aktivistů využíval.

Ředitel tajné služby IH, která podléhá maďarskému ministerstvu zahraničí, podle Szijjártóa vyloučil, že jeho úřad s Pegasem pracoval. Dal také najevo ochotu poskytnout bezpečnostnímu výboru parlamentu v této věci informace.