Záchranáři v Miami přestali prohledávat trosky zříceného domu. Blíží se tropická bouře, je nutná demolice

Po demolici by ještě měly záchranné práce pokračovat. Záchranáři se budou moci dostat do částí garáží, kde by by podle jejich šéfa mohly být „dutiny“ a v nich přeživší.

Dvanáctipatrový bytový komplex Champlain Towers South se částečně zřítil 24. června. Jedenáct lidí utrpělo zranění, zachranáři zatím našli 24 obětí, ale dalších 121 lidí je pohřešováno. Po celou dobu pátrání se nepodařilo nalézt nikoho živého.

Příčina zřícení části 12patrového domu zatím není jasná. Někteří z místních médiím řekli, že do podzemních garáží často zatékala voda. Někteří odborníci se proto domnívají, že kvůli vlhkosti mohly časem zrezivět ocelové výztuhy sloupů. Další experti míní, že chyby se mohly stát už při stavbě před 40 lety, například použitím nekvalitních materiálů nebo lajdáckou prací dělníků. Tento týden byl navíc zveřejněn dopis, v němž v dubnu správkyně domu poukazovala na zhoršení závažných závad, které byly na stavbě zjištěny v roce 2018.

Kvůli zřícení domu místní úřady kontrolují další starší vícepatrové budovy v Miami. V pátek nařídily preventivní evakuaci téměř 50 let starého domu Crestview Towers se 156 bytovými jednotkami. Letos v lednu označil statik stavbu za „nikoli bezpečnou“.

V sobotu preventivně evakuovali v Miami Beach třípatrový dům s 24 byty poté, co statik našel „poškození struktury“ stavby.