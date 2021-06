Polský zákon by mohl podle kritiků omezit navracení zkonfiskovaného majetku Židů. Izrael a USA protestují

Polsko kritiku odmítá

Kritici směrnice přitom namítají, že se dotkne rovněž žádostí o navrácení majetku zabaveného nacisty a později zkonfiskovaného komunistickým Polskem.

„Je to přímý a bolestný útok na práva přeživších holocaustu a jejich potomků. Není to poprvé, co se Poláci pokoušejí zavírat oči před tím, co se stalo v Polsku během holocaustu,“ reagoval podle agentury PAP na Twitteru izraelský ministr zahraničí Jair Lapid. Izraelská ambasáda ve Varšavě označila návrh zákona za „nemorální“ a uvedla, že ohrožuje vztahy mezi oběma zeměmi.

Polská diplomacie se proti kritice ohradila prohlášením, ve kterém viní Izrael z neznalosti faktů a polského práva. „Polsko nenese odpovědnost za holocaust. Byl to zločin, který spáchali němečtí okupanti na polských židovských občanech a dalších,“ uvedlo ministerstvo zahraničí.

Podle agentury AP rovněž sdělilo, že reforma neomezí možnost domáhat se kompenzace skrze soudy. Obdobně reagoval premiér Mateusz Morawiecki, který se podle agentury PAP nechal slyšet, že dokud bude v čele vlády, Polsko nebude platit za nacistické zločiny.

Na schválení návrhu zákona Sejmem v pátek reagoval rovněž Washington. Mluvčí amerického ministerstva zahraničí Ned Price posvěcení směrnice označil za „krok špatným směrem“. „Věříme, že je důležité vyřešit problematiku restitucí z doby holocaustu, aby byla zajištěna spravedlnost a rovnost pro všechny oběti,“ napsal Price na Twitteru a vyzval Varšavu, aby zastavila schvalování návrhu zákona.