Na Floridě pokračuje pátrání po přeživších v troskách zříceného domu

Nejméně 102 dříve pohřešovaných lidí se už podařilo dohledat. Kolik lidí v domě bylo, když se zhroutil, ale stále není jasné. Z trosek bylo dosud vyproštěno několik desítek přeživších.

Prezident Joe Biden schválil vyhlášení stavu nouze na Floridě, což znamená, že místním úřadům bude na místě pomáhat Federální agentura pro řešení krizových situací (FEMA). Do pátrání byli zapojeni také speciálně vycvičení psi a část záchranářů se k možným přeživším pokouší dostat přes podzemní parkoviště pod budovou. Jde však o náročnou a nebezpečnou operaci.

„Proces je nyní pomalý a metodický,“ uvedl Ray Jadallah z hasičského záchranného sboru okresu Miami-Dade. „Kdykoli jsme začali porušovat části konstrukce, padaly na nás sutiny,“ dodal. Práci hasičům komplikuje také neustálý déšť a bouřky.

Floridské úřady mezitím začaly odebírat vzorky DNA od příbuzných pohřešovaných obyvatel budovy pro případ, že to bude nutné pro identifikaci ostatků.

Příčina je zatím nejasná

Rodiny pohřešovaných na jakékoliv informace čekají v kulturním domě, který je od místa tragédie vzdálený několik bloků. Obávají se však nejhoršího.

Nicolas Fernandez uvedl, že se svým blízkým nedovolal. „Myslím, že jsou pryč,“ řekl televizi CBS. „Nechci být pesimista, ale voláme jim neustále a nikdo to nebere,“ dodal. Jenny Urgelesová se o zřícení domu, kde žili její rodiče, dozvěděla ve čtvrtek ráno po probuzení. Zavolala jim, ale v obou případech hovor spadl do hlasové schránky. „Držím se naděje. Zoufale chci vědět, co se děje,“ řekla místní televizní stanici.

Okolnosti čtvrtečního sesuvu domu jsou zatím nejasné. Budova byla podle místních médií postavena v roce 1981 a měla více než 130 bytových jednotek. Čtyřicet let stará stavba podle úřadů procházela procesem opětovného schvalování, který si vyžadoval jisté opravy, a na přilehlém pozemku se stavěla nová budova.