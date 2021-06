Su Ťij čelí dalšímu obvinění, tentokrát kvůli údajnému přijímání úplatků

„(Su Ťij) spáchala korupční činy s využitím svého postavení. Byla proto obviněna podle protikorupčního zákona,“ napsal deník New Light of Myanmar. V případě odsouzení by jí hrozilo až 15 let vězení.

Podle protikorupční komise jde v případu o zneužití postavení při výhodných pronájmech pozemků a budov spojených s nadací, která nese jméno Do Kchin Ťij, jež byla první myanmarskou velvyslankyní a matkou Su Ťij. Vězněná opoziční politička byla rovněž obviněna, že od šéfa vlády oblasti, která zahrnuje největší barmské město Rangún, přijala 600 tisíc dolarů (12,6 milionu korun) a 11 kilogramů zlata. Stíhání se týká jak Su Ťij, tak několika dalších představitelů její někdejší vlády, píše New Light of Myanmar.

Obvinění jsou absurdní, tvrdí příznivci političky

Nařčení z přijetí nelegální dolarové platby a zmíněného zlata zaznělo ze strany junty poprvé před třemi měsíci a právníci Su Ťij ho tehdy rezolutně odmítli. Příznivci političky uvádějí, že všechna obvinění vůči ní jsou politicky motivovaná, mají za cíl ji zdiskreditovat a legitimizovat únorové převzetí moci v Barmě armádou.

„Tato obvinění jsou absurdní,“ řekl v úterý agentuře AFP obhájce Kchin Maun Zo. Cílem je „udržet Su Ťij mimo politickou scénu země a poškodit její image“, dodal.

Su Ťij zatím nové stíhání nijak nekomentovala, už nyní ale před soudem čelí obžalobě kvůli porušení zákonů v šesti případech. Nejzávažnější je obvinění z porušení státního tajemství, kde jí hrozí trest až 14 let vězení.

Armáda provedla 1. února převrat, který zdůvodnila údajnými podvody v listopadových volbách, v nichž s převahou zvítězila Národní liga pro demokracii vedená právě nositelkou Nobelovy ceny za mír Su Ťij. Puč vyvolal rozsáhlé nepokoje, při nichž zahynulo přes 800 lidí.

Su Ťij hrozí desítky let vězení

Zpravodajka ČT v Asii Barbora Šámalová uvedla, že se Su Ťij nyní probíhá soudní proces, jehož stání se konají vždy v pondělí a v úterý. Rozsudek by mohl padnout do konce července. Celkově jí hrozí až desítky let ve vězení. Zatím není podle Šámalové zřejmé, zda jsou v procesu spoluobviněni i další zatčení politici.

Dodala, že v zemi panuje od počátku převratu chaos. Ve školách, zdravotnictví, na železnici či například v bankách pokračují protesty či stávky. V městech probíhají bleskové protesty, kdy se lidé svolají přes sociální síť a pak se zase rychle rozejdou. Vládnoucí vojenská junta zároveň bojuje s povstalci ve vzdáleném pohraničí, kteří vypověděli příměří.

Ze země odešlo podle některých zpráv více než sto tisíc uprchlíků. USA či Velká Británie přijaly sankce proti myanmarským korporacím ovládaným juntou, to podle Šámalové ale nestačí, protože velkými investory v zemi jsou asijské země, které upřednostňují diplomatická jednání.