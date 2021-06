Su Ťij čelí dalšímu vyšetřování. Údajně zneužila majetek dobročinné nadace, kterou vedla

Stíhání se podle deníku týká jak vězněné opoziční političky, tak i několika dalších představitelů její někdejší vlády. Jde v něm o údajné zneužití pozemků vlastněných nadací, která nese jméno po Do Kchin Ťij, jež byla první myanmarskou velvyslankyní a matkou Su Ťij.

„Byla shledána vinnou ze spáchání korupce využitím svého postavení. Byla proto obviněna podle antikorupčního zákona,“ napsal New Light of Myanmar. V případě odsouzení by jí hrozilo až patnáct let vězení. Su Ťij nové stíhání zatím nijak nekomentovala, už nyní ale před soudem čelí obžalobě kvůli porušení zákonů v šesti případech. Nejzávažnější je obvinění z porušení státního tajemství, kde jí hrozí trest až čtrnáct let vězení.

Myanmarská armáda provedla 1. února převrat, který zdůvodnila údajnými podvody v listopadových volbách. V těch s převahou zvítězila Národní liga pro demokracii vedená právě nositelkou Nobelovy ceny za mír Su Ťij. Puč vyvolal rozsáhlé nepokoje, při nichž zahynulo přes osm set lidí.