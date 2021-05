Biden urguje tajné služby kvůli zjištění původu covidu, ve hře jsou dva scénáře

Biden údajně tento měsíc dostal od tajných služeb shrnutí aktuálních poznatků a nyní chce do 90 dní další zprávu. Spojené státy budou také podle prezidenta společně s partnery z celého světa naléhat na Čínu, aby se účastnila „transparentního mezinárodního vyšetřování založeného na důkazech“ a zpřístupnila veškeré relevantní informace. Zároveň Biden poznamenal, že má konkrétní otázky přímo na Peking.

Právě v Číně byly virus SARS-CoV-2 a nemoc covid-19 poprvé zachyceny, a to na konci roku 2019. Počátky pandemie v Číně vyšetřovali experti Světové zdravotnické organizace (WHO), kteří uvedli, že je pravděpodobně přírodního původu. Variantu, že by koronavirus unikl z čínské laboratoře, označili za vysoce nepravděpodobnou, WHO si nicméně stěžovala, že Peking neposkytl jejím odborníkům přístup ke kompletním datům.