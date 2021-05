Konání olympijských her v Tokiu je nejisté. Úřady slibují bezpečí, nevole veřejnosti ale roste

Japonsko se z hlediska podílu pozitivních testů vejde do benevolentnějšího doporučení Světové zdravotnické organizace. Známkou dostatečného testování je podle WHO podíl pozitivních testů menší než deset procent, ještě lépe ale o šíření viru dle WHO vypovídá menší než tříprocentní pozitivita všech provedených testů. Japonsko se svými 6,7 procenta tedy za přísnějšími měřítky zaostává, na rozdíl od řady vyspělých zemí.

Petici za zrušení olympiády podepsalo už více než 370 tisíc lidí. „Jde jim víc o peníze než o lidské životy. Vláda požádala restaurace, aby zavíraly v osm a nenalévaly alkohol, ale jaký to má smysl? Odsoudily je k zániku, a přitom chtějí pořádat olympiádu,“ zdůvodňuje své rozezlení jeden z odpůrců tokijských her Jusekej Kawaj. Průzkum agentury Kjódó z poloviny května ukazuje, že zrušení Her si přeje téměř šedesát procent Japonců.

Úřady v tuto chvíli počítají s tím, že sportovci budou muset po příjezdu do karantény a posléze nebudou moci opustit olympijskou vesnici vyjma cest na sportoviště. Do tří dnů po skončení své disciplíny budou muset z Japonska odjet.

Existuje ale také část Japonců – dle průzkumu zhruba čtvrtina –, kteří konání Her podporují. Jak líčí komentátor ČT Sport Michal Dusík, šlo by o symbol toho, že se svět vrací k normálu.

Předseda Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach slibuje, že k začátku Her bude očkováno osmdesát procent obyvatel olympijské vesničky, a trvá na tom, aby se akce uskutečnila. Dusík upozorňuje, že MOV by se v případě zrušení Her dostal do vážných finančních problémů. Některé federace si navíc už loni musely kvůli odsunutí olympiády půjčit na svůj provoz.

Bach se odvolává na jiné sportovní akce, které se během pandemie konat mohly. I v tomto ohledu je ale olympiáda specifická a problematická. „Jsou soutěže, které si vyzkoušely, že se dá závodit v bublinách, jenže olympijská bublina je řádově něco úplně jiného,“ upozorňuje Dusík s tím, že do Tokia se chystá přes deset tisíc sportovců.

Čína situaci bedlivě sleduje

Ke zrušení olympiády vyzývají také lékaři. Upozorňují, že nemocnice jsou v nouzovém stavu na hraně vyčerpání a na zajištění Her nezbývají kapacity. Pořadatelé přitom požadují dvě stovky doktorů a pět stovek sester. „Je nemožné je poslat na olympiádu, když ještě čekají na očkování. Neexistuje způsob, jak nyní uspořádat bezpečné Hry,“ varuje Ken'jú Sumie, předseda asociace, která v Japonsku sdružuje na sto tisíc lékařů.

V době olympijského zápolení navíc lékaře nezaměstná pouze koronavirus, ale kupříkladu zranění sportovci či diváci s úpalem. V létě totiž průměrné teploty v Tokiu dosahují téměř třiceti stupňů Celsia.

Dění v Japonsku kromě jiných bedlivě sleduje Čína. Peking má totiž za pár měsíců hostit zimní olympijské hry a tokijská olympiáda je ukázkou, jakým způsobem se sportovní akce dá, či nedá zvládnout. „Pokud by nakonec Japonsko bylo nuceno olympiádu zrušit nebo by se epidemie vymkla kontrole, Čína by to mohla využít jako mocnou propagandistickou zbraň,“ líčí zpravodajka ČT v Číně Barbora Šámalová.