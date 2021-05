Uplynulo sto dní od puče v Myanmaru. Junta je méně brutální, naděje na demokracii jsou ale mizivé

Zpravodajka ČT v Číně Barbora Šámalová vysvětlila, že současné protesty již nejsou tak početné jako dříve. Většinou jsou to bleskové akce, lidé se narychlo svolají a sejdou. Uspořádají bleskový pochod a rozptýlí se dříve, než dorazí jednotky, které by zatýkaly a zabíjely.

Opozice srocená pod Vládou národní jednoty vyzývá Spojené státy i další spojence k jednání o ukončení puče. Odezva ale dle Šámalové není silná a také sankce jsou velice omezené. Sankce na ekonomiku přijaly totiž jen západní země, jako USA, Velká Británie a EU. Asijské země se zdráhají k sankcím připojit. Tvrdí, že v zákulisí se může diplomacií dosáhnout více. Nedávno dokonce pozvali šéfa vojenské junty na jednání ASEANu, čímž v podstatě legitimizovali jeho vládu.

To, co se děje ve světě, Myanmaru nepomáhá takovým způsobem, jakým by bylo potřeba. „Junta má spojence v sousední Číně, která je nejenom investorem, ale proslýchá se, že zásobuje armádu moderními technologiemi, dokonce že tam posílala IT specialisty, aby jí mohli blokovat internet či sledovat obyvatelstvo. Problém ale také je, že Čína je stálým členem Bezpečnostní rady OSN a zablokovala rezoluci proti Myanmaru,“ shrnula Šámalová.