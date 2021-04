Zemřel astronaut Michael Collins z trojlístku Apolla 11, bylo mu devadesát let

„Od Adama žádný člověk nepoznal takovou samotu jako Mike Collins,“ citoval Reuters ze záznamu v deníku mise Apolla 11, který odkazoval na biblickou postavu prvního člověka. Astronaut popsal své zkušenosti v autobiografické knize Carrying the Fire, ale publicitě se do značné míry vyhýbal.

Na událost už stihl na sociálních sítích zareagovat Collinsův někdejší kolega Aldrin. „Kdekoli jsi byl nebo teď budeš, vždy budeš mít ten oheň, abys nás jemně donesl k novým výšinám nebo do budoucnosti. Budeš nám chybět. Odpočívej v pokoji,“ napsal na Facebooku.

Collins v roce 2019 u příležitosti padesátého výročí mise Apolla 11 navštívil Kennedyho vesmírné středisko na Floridě. Podle BBC zde pro média popsal své pocity, které zažíval během startu rakety s dalšími astronauty. „Rázová vlna způsobená silou té rakety vás zasáhne a celé vaše tělo se třese. To vám může dát zcela jiný pohled na to, co vlastně síla opravdu znamená,“ vyprávěl tehdy astronaut.

„Jste zavěšeni v kokpitu během startu. Odtud je to o něco klidnější a racionálnější, tichá jízda až na Měsíc. Posádka cítila tíhu světa na svých ramenech. Věděli jsme, že všichni se na nás budou dívat, kamarádi nebo přátelé,“ dodal Collins.