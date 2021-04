Do voleb na prezidenta Francie zbývá jeden rok. Macronova pozice je silná, asi se opět utká s Le Penovou

Francie bude za rok volit nového prezidenta. Současná hlava státu Emmanuel Macron by podle všech průzkumů ve druhém kole úřad obhájil. Odborníci soudí, že mu to může zkomplikovat jenom to, kdyby nezvládl epidemii nebo kdyby se na poslední chvíli objevil kandidát, který by Francouze oslovil víc.