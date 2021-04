Kancléřskou kandidátkou německých Zelených bude Baerbocková

„Dnes nastal okamžik oznámit, že první zelenou kandidátkou na kancléřku bude Annalena Baerbocková,“ řekl Habeck. Připustil, že o post volebního lídra měli zájem oba. „Bojujeme o kancléřský úřad. Jsme proto v situaci, kdy jeden musel ustoupit,“ uvedl.

Rozhodnutí, kdo z nich kancléřským kandidátem nakonec bude, předcházely podle Habecka „upřímné, důvěrné a někdy i těžké rozhovory“. „Nakonec ale mohl zůstat jen jeden,“ řekl. Dodal, že společně s Baerbockovou vytvořili za poslední roky v čele Zelených nový styl vedení, který je založen na spolupráci a vzájemné úctě.

„Jako kandidátka dnes činím nabídku celé společnosti. Je to pozvání vést naši pestrou, silnou a bohatou zemi k dobré budoucnosti,“ řekla Baerbocková s tím, že pilířem pro ni bude ochrana životního prostředí. „Ochrana klimatu je úkolem naší doby, je to úkolem mé generace,“ řekla. Slíbila, že bude plnit pařížskou dohodu z roku 2015, aby se podařilo udržet průměrné oteplení klimatu do dvou stupňů Celsia oproti době před nástupem průmyslové revoluce.

„Pro všechny to znamená odvahu dělat věci jinak. Záleží na nás, proto dnes před vámi stojím,“ řekla. „Společně utvářet budoucnost, to je má nabídka, to je naše nabídka,“ dodala na závěr projevu.

Konečné rozhodnutí musí ještě v červnu potvrdit stranický sjezd, který se bude podrobně věnovat volebnímu programu. Souhlas sjezdu je nicméně považován za formalitu, jeho odmítnutí nyní oznámené kandidatury se nepředpokládá.