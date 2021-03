Stromy pro Notre-Dame. Francie vybírá dřevo na opravu pařížského chrámu

Od neštěstí, při němž se v ohni zhroutila věž katedrály Notre-Dame, uplynuly skoro dva roky. Teď už se škody podařilo odstranit a konkrétních obrysů nabývají rekonstrukční práce.

V lesích po celé Francii začali odborníci pečlivě vybírat stromy na nové krovy. V Normandii budou v jednom z lesů pokáceny do konce března nejméně dvě desítky dubů. Částečně zpracované dřevo musí nejméně osmnáct měsíců ležet, aby mělo méně než třicetiprocentní vlhkost.

Kmeny budou schnout v Sýrii, kde jsou k tomu ideální podmínky. „Stromy byly vybrány na základě požadavků architektů podle seznamu, který připravili tesaři,“ prozradil vicekancléř Národního lesnického úřadu Francois Hauet. „Podobných míst je ve Francii spousta, ale tady jsou stromy, které nejlépe vyhovují požadavkům, je to krásný les,“ uvedl dřevorubec Joan.

Dřevo poskytnou i soukromí vlastníci

Vybraný les je v soukromých rukou. Jejich majitelé považují za čest, že mohou přispět k rekonstrukci tak významného chrámu. „Okamžitě jsem řekl ano. Vybrali si tři až čtyři stromy a já jsem s tím s radostí a štěstím souhlasil,“ řekl majitel části lesa Breteuil Louis de Kergorlay.

Tesaři potřebují asi tisícovku stromů s průměrem větším než jeden metr, aby z nich vytvořili dvacet metrů dlouhé kusy. Musí být také lehce nahnuté, podle tvarů oblouků. Rozhodující je ale kvalita dřeva. „Vidíte, že kolem jádra nebo srdce není žádný defekt nebo kaz, a také barva je homogenní. Je to dobrý strom,“ poukázal na jeden exemplář Hauet.

Přáním prezidenta Emmanuela Macrona je rekonstruovat katedrálu do začátku letních olympijských her v roce 2024, podle architektů by se to mohlo stihnout.