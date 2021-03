Německo zahajuje supervolební rok. Náladu voličů otestují dvě zemská klání

V Bádensku-Württembersku, které je třetí nejlidnatější spolkovou zemí, vládli křesťanští demokraté sami či v koalici nepřetržitě do roku 2011 a po celou tuto dobu měli i zemského premiéra. Výjimkou byla jen úplně první, relativně krátce působící vláda po vzniku země v roce 1952, na níž se nepodíleli. V Porýní-Falci, která má šestý nejvyšší počet obyvatel, byla CDU určující politickou silou od poválečné doby do počátku devadesátých let. V posledních dekádách je to ale v obou zemích jinak.

Jediný zelený zemský premiér

V Bádensku-Württembersku stojí nyní už deset let v čele zemské vlády dvaasedmdesátiletý politik Zelených Winfried Kretschmann. A to přesto, že v roce jeho nástupu do funkce strana volby ani nevyhrála.

Místní Zelení sice tehdy, v době havárie jaderné elektrárny Fukušima a protestů proti stavebnímu projektu Stuttgart 21, zaznamenali svůj dosud nejlepší výsledek (24,2 procenta), volby ale s velkým náskokem vyhráli dekády vládnoucí konzervativci (dostali 39 procent hlasů). CDU však nenašla koaličního partnera, a tak nakonec druzí Zelení sestavili s třetími sociálními demokraty vládu s Kretschmannem v čele.

O pět let později už Zelení volby vyhráli, koaliční SPD ale výrazně ztratila a skončila až čtvrtá. Na tehdejším přepisování zemské politické mapy se odrazil úspěch pravicově-populistické AfD, která poprvé vstoupila do tamního parlamentu a na třetím místě zaznamenala svůj do té doby nejlepší výsledek v západních spolkových zemích.

Součet výsledků dosavadních vládních stran na opakování spolupráce nestačil, a proto nakonec vznikla zeleno-černá „kiwi“ koalice Zelených s tehdy druhými křesťanskými demokraty. Premiérem se stal opět Kretschmann, který tak zůstává jediným zeleným zemským ministerským předsedou v Německu.

První žena v čele Porýní-Falce

V Porýní-Falci přišli křesťanští demokraté o svou neohroženou pozici v čele země ještě dřív. Od roku 1991 vítězí v tamních volbách vždy sociální demokraté a na rozdíl od Bádenska-Württemberska se od té doby CDU, která v některých letech prohrála s SPD jen velmi těsně, nedostala v Porýní-Falci do vlády ani v roli menšího koaličního partnera.

SPD vládne po tři dekády v koalicích s liberály (FDP) či Zelenými, mezi lety 2006 a 2011 řídila zemi s absolutní většinou sama.

Po posledních volbách před pěti lety vznikla poprvé „semaforová“ koalice červených sociálních demokratů, žlutých liberálů a Zelených. Podobně jako v jiných spolkových zemích se i v Porýní-Falci dostala při posledních volbách poprvé do tamního parlamentu AfD.

Za dobu vítězné éry SPD se v čele spolkové země vystřídali tři její politici. Tím posledním je šedesátiletá Malu Dreyerová, která pozici zemské premiérky zastává od roku 2013 a je v Porýní-Falci první ženou v této funkci.