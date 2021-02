Beatnický nakladatel, který nosil lunapark v hlavě. Ferlinghetti svou tvorbou kritizoval konzum i války

Ve sbírce například napsal, že „slyšel zelené ptáky z druhé strany ticha“, že „nespal s krásou celý život“ či že „Kafkův Zámek je tajemstvím existence, kde duše s duší tancuje“. V jedné z posledních básní se opakovaně ptá: „Dove sta amore?“ (Kde je láska?).

Kromě dalších sbírek básní psal i romány, například imaginativní román „Ona“ z roku 1960. Sepisoval také dramatické útvary, překládal a účastnil se mnoha básnických čtení po celém světě.

Ferlinghetti kritizoval USA kvůli kubánské krizi

Měl také vyhraněný názor k americké politice v průběhu karibské krize, která vypukla v roce 1962. „Stavěl se hodně procastrovsky a proti oficiální americké politice. Byl v tom takový nekompromisnější, než třeba Ginsberg, který se snažil vnímat argumenty obou stran,“ řekl Rauvolf.

Podle encyklopedie Britannica během 60. let napsal více politicky orientovaných básní, například Where is Vietnam (Kde je Vietnam), kde kritizoval tehdejší americko-vietnamský konflikt. V roce 1969 následoval veršovaný pamflet Tyrannus Nix? odkazující na prezidenta Nixona a o sedm let později text Where Are We Now? (Kde právě jsme?).

Ferlinghetti se zajímal také o buddhismus a v osmdesátých letech psal politicky zaměřené prozaické texty. Angažoval se v ekologických hnutích a v novém tisíciletí vystupoval proti válce v Iráku a kritizoval americkou vládu. Jeho posledním dílem byla autobiografie Little Boy z roku 2019, kterou vydal krátce před svými stými narozeninami.

Řeky světla se linuly pražským kostelem

Ferlinghetti navštívil i Českou republiku, a to v dubnu 1998, kdy se účastnil zdejšího Festivalu spisovatelů. Jeho příjezd do Prahy tehdy organizoval zakladatel Jazzové sekce Karel Srp. Po uvěznění členů Jazzové sekce v osmdesátých letech se totiž Ferlinghetti zasazoval za jejich propuštění. „Praha mi připomíná Florencii,“ řekl sanfranciský literát.

Při své pražské návštěvě věnoval publiku novou báseň Rivers of Light (Řeky světla), ve které zaznamenal „Staromák Square“, Vltavu nebo Karlův most. Následovala akce Nonstop Ferlinghetti, kdy básníkovo dílo po tři dny znělo v kostele U Salvátora.