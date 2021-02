Kanál Odra–Dunaj–Labe by poškodil přírodu. Sporný je i ekonomicky, píše slovenské ministerstvo

„Podle názoru ministerstva je tento projekt problematický hned z několika aspektů. Z vodohospodářského hlediska by znamenal značný zásah do vodních útvarů. Dokonce by na mnoha místech znemožnil dosažení jejich dobrého stavu, což je závazný cíl, vyplývající z evropské legislativy,“ píše slovenské ministerstvo životního prostředí v prohlášení.

Vybudování zmíněné vodní cesty pro nákladní lodě, která by propojila Černé se Severním a Baltským mořem, dlouhodobě podporuje český prezident Miloš Zeman. Česká vláda loni v říjnu zase schválila přípravy první části vodního koridoru, a to na řece Odře mezi Ostravou a polskými hranicemi.