Prokuratura v Georgii vyšetřuje Trumpovu snahu zvrátit volby, uvedla média

Prokurátoři v Georgii zahájili vyšetřování snahy bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa zasáhnout do výsledku prezidentské volby v tomto jihovýchodním státě. Napsal to ve středu deník The New York Times (NYT), jehož informace následně potvrdily agentury Reuters a AP. Trumpovými povolebními intervencemi se v Georgii zabývá také úřad takzvaného státního tajemníka Brada Raffenspergera, který dohlíží na regulérnost voleb.