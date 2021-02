Američtí lékaři transplantovali popálenému muži obličej i obě ruce

Pacient se nyní znovu učí usmívat, mrkat, v případě rukou štípat nebo mačkat. „Věděl jsem, že budu postupovat jen malými krůčky. Musíte mít hodně motivace a trpělivosti,“ uvedl. DiMeo bude muset do konce života užívat léky a věnovat se rehabilitacím, aby znovu nabyl cit v rukách i obličeji a dokázal transplantované části těla ovládat.

Podle Pomahače jde o fenomenální úspěch

Celosvětově dosud chirurgové provedli jen 18 transplantací obličeje a 35 transplantací rukou. Současné transplantace obličeje a obou rukou jsou však extrémně vzácné a zatím se o ně experti pokusili jen dvakrát. První pacient byl takto operován v roce 2009 v Paříži a na následky operace zemřel. O dva roky později se bostonští lékaři pokusili o to samé u ženy po napadení šimpanzem, několik dní po operaci jí ale museli transplantované ruce opět odstranit.

Český plastický chirurg Bohdan Pomahač, který působí v nemocnici v americkém Bostonu a vedl poslední zmíněný pokus, úspěch lékařského týmu okomentoval slovy: „Skutečnost, že se jim to podařilo, je fenomenální. Vím z první ruky, že je to neuvěřitelně komplikované. Je to obrovský úspěch.“

Lékaři původně odhadovali šance, že se najde někdo kompatibilní s pacientovým imunitním systémem, jen na šest procent. Navíc hledali někoho stejného pohlaví a se stejnou barvou kůže, roli hrálo i to, aby měl dárce stejnou preferenci pro používání pravé či levé ruky.