Diamantové ruce svírají akcie GameStopu, cílí na Měsíc a dál. Finančními trhy pomohlo otřást Kotě bouřlivák

Spustila se tak pomyslná finanční válka mezi amatérskými drobnými investory z internetu a profesionály z Wall Street, reprezentovanými obřími hedgeovými fondy, jako například Melvin Capital, který krvácel v řádech desítek miliard dolarů, protože si vsadil na to, že hodnota GME bude klesat. Komunita WSB se navzájem podporovala v držení akcií a kupování dalších, zatímco finanční elity se snažily redukovat ztráty.

Ačkoliv z GameStopu a Gilla samotného se stal symbol vzdoru proti establishmentu, sám investor dle svých slov nikomu po krku nešel: „Kotě bouřlivák jsem založil jako vzdělávací kanál, na němž se dělím o svou investiční filozofii. Očekával jsem, že tento obchod bude úspěšný, ale nemohl jsem čekat, co se stalo,“ vysvětluje.

Bývalý běžec na dlouhé vzdálenosti, jehož na dráze zbrzdilo zranění achilovky, ještě nemá jasno, jak bude reagovat na náhlý zisk milionů dolarů. Deníku Wall Street Journal řekl, že si možná pořídí dům, jeden sen přesto má: „Vždycky jsem chtěl ve svém rodném městě postavit zastřešenou sportovní halu. Teď se zdá, že bych to vážně mohl udělat.“

Odveta za rok 2008

Byť sám Gill možná zprávu do světa vyslat nechtěl a toužil si zkrátka jen vydělat, miliony následovníků jeho příkladu berou situaci osobněji a chtějí dát hedgeovým fondům co proto. Vidí to jako odvetu za kolaps v roce 2008.

„Wall Street v roce 2008 šla do ohromného rizika a vzala si maloobchody jako rukojmí. Dnešní mladí lidé tehdy chodili do školy a viděli, jak jejich rodiče přichází o byznys, zaměstnání, domovy. A nechápali, proč ti, kdo zariskovali, dostali záchranná lana, a jejich rodičům nikdo nepomohl,“ vysvětloval v televizi CNBC spekulativní obchodník Chamath Palihapitiya.

Podle něj není spravedlivé, že hedgeové fondy mají povoleno předstírat, že se na trhu chovají neutrálně, tedy že se například nepouští do velkých rizik a vyvažují dlouhé a krátké pozice. „K drobným investorům to není fér. Když ve fondu vznikne stomiliardová díra, což se přesně stalo v roce 2008, stát mu pomůže. A stát jsme my všichni,“ zdůrazňuje podnikatel.